Schweitzer setzt auf die Ampel

Politisch möchte der 2,06-Meter-Mann an den Kurs seiner Vorgängerin anknüpfen und die im Gegensatz zu Berlin sehr harmonisch arbeitende Ampelkoalition fortführen. "Der Koalitionsvertrag ist ein gutes Drehbuch, dem wir folgen", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Auch personell gibt es im Kabinett keine Änderungen, bis auf die zuletzt in Nordrhein-Westfalen tätige Sozialpolitikerin Dörte Schall, die Schweitzers Nachfolgerin als Arbeitsministerin wird.

"Ordnung und Humanität" in Asyldebatte

Beim Bürgergeld will er zudem nicht über die Höhe streiten, sondern darüber, "wie wir Menschen schneller wieder in Arbeit bringen", sagte er der "Bild". Wer sich verweigere, dem sollten seiner Meinung nach auch Leistungen gestrichen werden.

Bei der Asyldebatte möchte er insbesondere "über Ordnung und Humanität sprechen". Er fordert in der "Bild": "Wer bei uns nicht mehr sein kann, weil alle Möglichkeiten des Asylrechts ausgeschöpft sind, da müssen wir auch klar sein und Menschen wieder zurückführen in ihre Ursprungsländer!"

"Auf dem Binnenschiff aufgewachsen"

Der 2,06 Meter große Schweitzer mit Schuhgröße 47,5 ist tief in der Südpfalz verwurzelt. In Landau geboren, zeigt er sich noch immer regelmäßig sonntags in seinem Wahlkreis zur Bürgersprechstunde. "Niemand hat hier in Bad Bergzabern Berührungsängste mit Alexander Schweitzer, weil er so bodenständig ist", sagt etwa sein ehemaliger Schulleiter Pete Allmann dem SWR.