Nach ihrem angekündigten Rücktritt hat sich Malu Dreyer erstmals zu den Gründen geäußert. "Meine Akkus laden sich leider nicht mehr so schnell auf", sagte Dreyer auf einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei in Mainz. Dreyer gehe mit "schwerem Herzen", da sie sich nicht amtsmüde fühle, aber ihr die Energie mittlerweile fehle.

In den vergangenen Jahren seien viele Krisen aufeinandergetroffen. Neben den Fluchtbewegungen seien das etwa die Corona-Pandemie und die "schlimmste Naturkatastrophe unseres Landes im Ahrtal", sagte Dreyer. "Sie ist auch für mich eine schmerzhafte Zäsur, die auch mein Leben oder das Leben von mir in eine Zeit davor und danach unterteilt."

Geräuschlose Ampelregierung

Am Mittwochmorgen hatten zunächst mehrere Medien übereinstimmend berichtet, dass Dreyer ihren Rückzug als Landeschefin plane. Mehr dazu lesen Sie hier. Die 63 Jahre alte Dreyer ist seit 2013 Regierungschefin in Rheinland-Pfalz. In dem Amt folgte sie damals auf Kurt Beck, führte zunächst eine rot-grüne Landesregierung an und seit 2016 eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP an, die – anders als die auf Bundesebene – weitgehend geräuschlos agierte.