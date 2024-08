Angst vor Verrat AfD-Regierung? Verfassungsschutz offenbar mit Notfallplan Von dpa , t-online 01.08.2024 - 05:25 Uhr Lesedauer: 2 Min. Erneut ist die Immunität von Thüringens AfD-Chef Höcke aufgehoben worden. (Archivbild) (Quelle: Martin Schutt/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Offenbar bereiten sich Verfassungsschutz-Landesämter auf die AfD in einer Regierung vor. Sie wollen den Informationsfluss abschneiden.

Sollte die AfD nach den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen an einer Landesregierung beteiligt sein, würde das jeweilige Landesamt für Verfassungsschutz einem Medienbericht zufolge vom Informationsfluss der anderen Verfassungsschutzämter abgeschnitten. Eine entsprechende Entscheidung sei bereits getroffen worden, berichteten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagsausgaben) unter Berufung auf Sicherheitskreise im Bund und in den Ländern.

Dem Medienbericht zufolge besteht die Sorge, dass die AfD im Falle einer Regierungsbeteiligung Erkenntnisse eines Landesamtes für Verfassungsschutz an den Bundesverband oder andere Landesverbände weitergeben könnte. Diese könnten dann darauf reagieren. Insofern sei ein Stopp des Informationsflusses nur logisch, hieß es dem Bericht zufolge aus Sicherheitskreisen.

AfD-Landesverbände sind als gesichert rechtsextrem eingestuft

Die AfD in Thüringen und Sachsen sowie in Sachsen-Anhalt wird vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuft und beobachtet. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt den Bundesverband der Partei bislang als sogenannten Verdachtsfall.

In Thüringen und Sachsen werden am 1. September neue Landtage gewählt. In Brandenburg wird am 22. September gewählt. Keine der anderen bisher im Landtag vertretenen Parteien will mit der AfD, die derzeit in Umfragen vorn liegt, nach der Landtagswahl zusammenarbeiten. Spitzenkandidat in Thüringen ist Björn Höcke, der zweimal wegen Nazisprüchen verurteilt wurde.