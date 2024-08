Der AfD-Abgeordnete Klaus Esser ist von seinen Ämtern in Partei- und Fraktionsvorstand zurückgetreten. Demnach lege der AfD-Politiker seine Posten mit sofortiger Wirkung nieder, wie er am Mittwochmittag der, "Rheinischen Post" zufolge, dem Vorstand per E-Mail mitteilte. Esser wird vorgeworfen, seinen Lebenslauf gefälscht zu haben, um so Karriere in der AfD machen zu können.