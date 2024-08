Aktualisiert am 10.08.2024 - 13:16 Uhr

Die Bundesregierung hatte Steuererleichterungen für ausländische Fachkräfte in Aussicht gestellt. Doch daraus wird offenbar nichts, sagt der SPD-Generalsekretär.

Im Rahmen einer "Wachstumsinitiative" hatte das Kabinett im vergangenen Monat steuerliche Anreize für die Arbeitsaufnahme in Deutschland in Aussicht gestellt. Danach sollen neu zugewanderte Spitzenkräfte in den ersten drei Jahren 30, 20 und 10 Prozent vom Bruttolohn steuerfrei stellen können.