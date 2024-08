Am Samstag hat sich ein Verdächtiger nach dem Anschlag in Solingen gestellt. Jetzt wurden offenbar seine DNA-Spuren an dem Messer gefunden.

Am Freitag waren bei einer Messerattacke in Solingen in Nordrhein-Westfalen drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden. Mittlerweile hat die Bundesanwaltschaft den Fall an sich gezogen und ermittelt gegen einen Tatverdächtigen wegen Mordes und des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Der tatverdächtige 26 Jahre alte Syrer Issa al H. sitzt in Untersuchungshaft.