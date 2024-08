Redmann nennt als Beispiel eine Schulklasse, in der die Lehrerin den Kindern nicht mehr gerecht werden könne, weil die Leistungsunterschiede zu groß seien. "Das ist etwas, was wir konstatieren müssen. An den Stellen haben wir es nicht geschafft", so der CDU-Politiker zu t-online.

Obergrenze von 100.000 pro Jahr

Seit dem brutalen Messerangriff in Solingen am vergangenen Freitag, bei dem ein Syrer drei Personen ermordet und acht weitere verletzt hatte, übt die Union Druck auf die Bundesregierung aus. CDU-Chef Friedrich Merz hatte zu Beginn der Woche eine Reihe an Forderungen in der Migrationspolitik aufgestellt, darunter schnellere Abschiebungen und einen Aufnahmestopp für Afghanen und Syrer. In der Bundespressekonferenz brachte Merz am Dienstag auch eine Obergrenze ins Spiel.