Schärfere Maßnahmen beim Waffenrecht: Es soll in Zukunft ein generelles Messerverbot bei Volksfesten, Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Märkten oder ähnlichen öffentlichen Veranstaltungen und im Fernverkehr gelten. Künftig sollen auch Springmesser weitestgehend verboten werden. Ausnahmen können etwa für Jäger gelten. Die Länder sollen auch die Möglichkeit erhalten, kriminelle Brennpunkte selbstständig als absolute Messerverbotszonen auszuweisen.

Mehr Kompetenzen für die Polizei: Die Sicherheitsbehörden sollen weitere Kontrollbefugnisse erhalten. Die Bundespolizei könnte in Zukunft die Möglichkeit erhalten, ohne Angaben der Gründe Personen auf Waffen zu durchsuchen. Auch der Einsatz von Elektroschockern, sogenannten Tasern, soll der Polizei generell erlaubt werden.

Flüchtlingen, die künftig in ihr Heimatland zurückreisen, etwa um Urlaub zu machen, kann künftig der Schutzstatus aberkannt werden. Ausgenommen sind hierbei Flüchtlinge aus der Ukraine .

Die Ampel will sich zusätzlich weiter dafür einsetzen, Flüchtlinge auch nach Afghanistan und Syrien abschieben zu können. Welche konkreten Maßnahmen sie dafür ergreifen will, geht aus dem Papier nicht hervor. Daneben will die Bundesregierung aber weitere Migrationsabkommen mit Drittstaaten außerhalb der EU vorantreiben. Zu diesen Staaten gehören Moldau, Kirgisistan, Usbekistan, Kenia und die Philippinen.