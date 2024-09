Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Wochenende ist die Stimmung unter den Sozialdemokraten aufgeheizt. In Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird, stellt sich die Frage: Wie kann eine ähnliche Klatsche verhindert werden?

"Es ist unerträglich"

Die SPD-Vorsitzende reagierte ihrerseits verärgert auf die Forderung von Brandenburgs SPD-Vizechefin – ausgerechnet in einer Talkshow. "So gehen wir in der SPD nicht miteinander um", sagte Esken in der ntv-Sendung "Beisenherz". Sie kündigte an, mit Lange zu sprechen. "Da hat man jetzt womöglich zu lange nicht miteinander gesprochen", sagte Esken wenige Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg über ihr Verhältnis zur dortigen SPD-Vizechefin. "Da muss man mal was dran ändern."