Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag von Solingen haben die Ermittler ein Plakat mit einem Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht. Damit verbunden war ein Appell des Generalbundesanwalts und der Polizei Düsseldorf an die Bevölkerung – sie baten um Unterstützung. Das Plakat wurde am Freitag veröffentlicht.

In Solingen hatte am 23. August ein Mann drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter, ein 26-jähriger Syrer, sitzt in Untersuchungshaft. Festgenommen wurde er erst am Abend des folgenden Tages, am 24. August.