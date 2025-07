Aktualisiert am 15.07.2025 - 10:12 Uhr

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe: Der zweite Senat des Gerichts wies eine Beschwerde gegen Deutschlands Beteiligung an US-Drohnenangriffen aus Ramstein ab. (Quelle: Uli Deck)

Deutschland trägt keine Mitschuld an tödlichen Drohneneinsätzen der USA, die aus der Airbase in Ramstein gesteuert wurden. Das entschied das Bundesverfassungsgericht.

Bei US-Drohnenangriffen im Jemen, für die der Stützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz genutzt wird, muss Deutschland gegenüber den USA keine Maßnahmen ergreifen. Das Bundesverfassungsgericht wies am Dienstag in Karlsruhe eine Beschwerde von zwei Männern aus dem Jemen zurück. Sie hatten erreichen wollen, dass Deutschland gegenüber den USA auf die Einhaltung des Völkerrechts dringt.