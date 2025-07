Die SPD-Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, hat sich gegen Darstellungen in mehreren Medien zur Wehr gesetzt. In einem Schreiben an Redaktionen, das unter anderem dem ZDF und dem "Deutschlandfunk" vorliegt, bezeichnet die Juristin die Berichterstattung als "unzutreffend und unvollständig, unsachlich und intransparent".