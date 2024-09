Kritik an "offenen Parallelgesellschaften"

Der Chef der Freien Wähler und bayrischer Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat bei einem Besuch in der nordrhein-westfälischen Stadt Essen "offene Parallelgesellschaften" kritisiert. Sein Besuch sei ein "kleiner Kulturschock" gewesen, aber er habe es verkraftet, sagte Aiwanger am Freitag. Er sei schließlich nicht das erste Mal außerhalb Bayerns unterwegs. "Aber ja – hier in Essen sieht man offene Parallelgesellschaften und was passiert, wenn die öffentliche Hand nicht durchgreift", so Aiwanger. "Das gäbe es bei uns in Bayern nicht."