Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat Kritiker von Olaf Scholz in der SPD vor unerfüllbaren Erwartungen an einen Wechsel des Kanzlerkandidaten gewarnt. Er halte es "für einen Irrglauben", jemand könne als "Messias" einen Wechsel bringen, sagte Pistorius am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des Wochenmagazins "Zeit" in Hamburg . Dies sei "auch gefährlich, weil es weckt Erwartungen, die im Zweifel einer alleine gar nicht erfüllen kann".

"Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Heilsprojektionen auf einzelne Personen", sagte Pistorius. Er kommt in Umfragen auf deutlich höhere Popularitätswerte als Scholz, der 2025 erklärtermaßen erneut als Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten antreten will.

In Deutschland gehe es um Inhalte und nicht um Personen

Pistorius wurde in der Veranstaltung explizit nach dem Vorgehen der US-Demokraten gefragt, wo Amtsinhaber Joe Biden seiner Stellvertreterin Kamala Harris die Präsidentschaftskandidatur überlassen hat. Demokratie in Deutschland sei "mehr noch als in Amerika eine Frage des Teamplays", sagte der SPD-Politiker. Und in Deutschland gehe es anders als in den USA "um Inhalte und nicht nur um Personen".