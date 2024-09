Alice Weidel soll die AfD als Kanzlerkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen. Die Partei erklärte dazu: "Am vergangenen Mittwoch haben sich die Bundessprecher der Alternative für Deutschland zur Thematik der Kanzlerkandidatur 2025 ausgetauscht. Im Ergebnis wird Bundessprecher Tino Chrupalla Anfang Dezember dem Bundesvorstand Dr. Alice Weidel als Kanzlerkandidatin vorschlagen." Anfang Dezember sollen die Parteigremien, einschließlich des Bundesvorstands und der Bund-Länder-Konferenz, über diese Personalie abstimmen.

Weidel ohne realistische Chance aufs Kanzleramt

Weidel ist quasi alternativlos

In der AfD weiß man selbst, dass es sich um eine hoffnungslose Kandidatur handelt. Allerdings wird sie für wichtig gehalten, um in entsprechenden TV-Duellen vor der Wahl präsent sein zu können. Als derzeit zweitstärkste Kraft in den Umfragen will man außerdem Regierungsanspruch signalisieren.