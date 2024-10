Aktivisten besetzen noch immer Bagger auf einem Gelände in Grünheide. Die Polizei will nun Spezialkräfte einsetzen.

Die Polizei bereitet sich nahe der Tesla-Autofabrik in Grünheide bei Berlin mit Spezialkräften darauf vor, Tesla-Gegner von dem besetzten Bagger zu holen. Der Einsatz in der Nähe von Gleisanlagen dauert bereits seit Mittwochnachmittag die ganze Nacht über an. "Wir wollen sie da heute herunterholen", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Vormittag. Eine technische Einsatzeinheit werde erwartet, um die Besetzer unversehrt vom Bagger zu bringen.