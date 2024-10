Nach der Verabschiedung der umstrittenen Krankenhausreform hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Schließung von zahlreichen Krankenhäusern angekündigt. "Ein paar Hundert Häuser werden sterben", sagte er der "Bild am Sonntag". Viele dieser Krankenhäuser befänden sich in westdeutschen Großstädten.

Lauterbach: Reduzierung der Krankenkassen sinnvoll

Auch die Erhöhung der Krankenkassenbeiträge verteidigte der Sozialdemokrat: "Wir haben höhere Löhne, Pflegekräfte verdienen besser, Angestellte verdienen besser in den Krankenhäusern und wir haben dort auch Inflation", sagte Lauterbach der "Bild am Sonntag". Für das, was es leistet, sei das System derzeit einfach so teuer.