Die scheidende Grünen-Chefin Ricarda Lang hat sich mit einem Foto ihres Friseurbesuchs über die Ampelkoalition lustig gemacht. Zu einem Selfie, das Lang am Donnerstagvormittag auf der Plattform X postete, schrieb sie: "Ich war gestern beim Friseur. Oder wie man in Teilen der Ampel sagt: ich habe einen Friseur-Gipfel veranstaltet."

Damit spielte Lang auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) an. Scholz und Lindner hatten am Dienstag in separaten Treffen mit Wirtschaftsvertretern beraten. Während der Kanzler den Schwerpunkt auf die Industrie legte, war bei den FDP-Gesprächen der Mittelstand im Fokus.