Kiel soll weitgehend nur noch neue Grundstücke genehmigen, auf denen man vorwärts parken kann, forderte eine Lokalpolitikerin. Jetzt legt sie den Rückwärtsgang ein. Was steckt dahinter?

Die Kieler Grünen-Politikerin und Mobilitätsdezernentin Alke Voß wollte offenbar Rückwärtseinparken in bestimmten Situationen verbieten. Einem Bericht der "Kieler Nachrichten" zufolge hatte sie geplant, neue, große Grundstücke größtenteils nur noch genehmigen zu lassen, wenn Autos dort vorwärts ein- und ausparken können. Heißt: Es gibt genug Platz, damit man vorwärts auffahren, wenden und auch wieder vorwärts herausfahren kann.

Jetzt legt sie aber den Rückwärtsgang ein: Der entsprechende Antrag des Tiefbauamts wurde "von der Verwaltung zurückgezogen", wie in der Tagesordnung des Umweltausschusses zu lesen ist. Ob die geplante Maßnahme zu einem späteren Zeitpunkt erneut diskutiert wird oder völlig vom Tisch ist – bislang offen.

Die Regel hätte für neue gebaute Parkplätze beziehungsweise Zufahrten gegolten, heißt es in dem Medienbericht. Werden bestehende Parkplätze umgebaut, müssten sie dann an die neuen Regeln angepasst werden. Aber: Das sollte nur gelten, wo es möglich ist. Kleingaragen und offene Anlagen bis zu vier Stellplätzen in Straßennähe sollten bleiben dürfen, wie sie sind.