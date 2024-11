Zugriff in Frankfurt

Martin D. arbeitete bis vor Kurzem für die US-Armee in Deutschland. Dann soll er sich China als Spion angeboten haben.

Die Bundesanwaltschaft hat in Frankfurt am Main den US-Staatsbürger Martin D. festnehmen lassen. Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, sich gegenüber einem ausländischen Geheimdienst für Spionagetätigkeiten angeboten zu haben, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.