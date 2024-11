Die FDP hat offenbar den Koalitionsbruch von langer Hand geplant. Bei einem Treffen am 29. September soll bereits das Ende der Ampel beschlossen worden sein, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Eingeweihte berichteten der Zeitung, dass an jenem Tag das sogenannte "F-Kabinett" der FDP bei seiner Herbstklausur in der Potsdamer "Truman-Villa", dem Sitz der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung, tagte. Neben Lindner gehören die anderen Bundesminister der Partei zu diesem Zirkel, zudem Fraktionschef Christian Dürr, Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, Parteivize Johannes Vogel sowie einige weitere Vertraute.