WofĂŒr braucht es ĂŒberhaupt eine Reform?

Was sieht die Reform beim Geld vor?

Was sieht die Reform bei der BehandlungsqualitÀt vor?

Was heißt das fĂŒr das Netz der Kliniken?

Die LĂ€nder sollen Standorte zudem zu "sektorenĂŒbergreifenden Versorgungseinrichtungen" erklĂ€ren können, die "wohnortnah" stationĂ€re Behandlung mit ambulanten und pflegerischen Leistungen verbinden. Wo Praxen von Fach- und HausĂ€rzten fehlen, sollen Patienten so kĂŒnftig fĂŒr solche Behandlungen auch ins Krankenhaus gehen können. Klinikstandorte wegfallen dĂŒrften vor allem in westdeutschen GroßstĂ€dten.

Sind Finanzhilfen fĂŒr Klinken geplant?

Das Gesetz sieht auch Finanzspritzen vor. So sollen Kostensteigerungen der Kliniken unter anderem bei den Tariflöhnen aller BeschĂ€ftigten schon von diesem Jahr an nicht mehr nur zur HĂ€lfte, sondern voll von den Krankenkassen finanziert werden. Um den Wandel zu den neuen Strukturen zu unterstĂŒtzen, soll zudem ein "Transformationsfonds" kommen, aus dem von 2026 bis 2035 bis zu 25 Milliarden Euro fließen könnten – sofern sich LĂ€nder in jeweils gleicher Höhe beteiligen. Kommen soll das Geld aus Mitteln der gesetzlichen Kassen und – entsprechend ihrem Anteil an den Behandlungen – der privaten Krankenversicherungen.