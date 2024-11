Streit um Krankenhausreform: Brandenburgs Regierungschef Woidke entlässt Gesundheitsministerin

In laufender Sitzung

Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wollte Woidke damit verhindern, dass sich Nonnemacher am Freitag in der Bundesratssitzung zur Krankenhausreform offiziell gegen die Anrufung des Vermittlungsausschusses ausspricht. Mittlerweile hat der Bundesrat die Reform dennoch passiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mittlerweile hat sich auch Nonnemacher selbst geäußert – und den Vorgang ihrer Entlassung als bundesweit einmalig bezeichnet. "Ich bedauere diesen Tiefpunkt der politischen Kultur", sagte Nonnemacher im Gesundheitsministerium in Potsdam . Sie habe ihre schriftliche Entlassung im Flur des Bundesrats erhalten.

Dass Ministerpräsident Woidke sie entlassen habe, noch bevor sie ihre geplante Rede im Bundesrat halten konnte, sei auch für sie überraschend gekommen, sagte die Grüne. Vor der Sitzung im Bundesrat habe es in der Koalitionsrunde einen Konflikt mit dem Ministerpräsidenten über das Abstimmungsverhalten zur Krankenhausreform gegeben.

Streit über Rede eskalierte

Regierungssprecher Florian Engels sagte der Nachrichtenagentur dpa, eine Krankenhauskonferenz am Mittwoch in der Staatskanzlei habe gezeigt, dass die große Mehrheit der Praktiker und der Kommunen klar und sehr fundiert für die Anrufung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat plädiert habe.

Nonnemacher wäre ohnehin in wenigen Tagen aus dem Amt ausgeschieden. SPD und BSW verhandeln derzeit über eine neue Regierungskoalition. Die jetzige Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen ist nur noch geschäftsführend im Amt. Die Grünen-Ministerin hat seit 2019 viel Krisenmanagement betrieben – in der Corona-Pandemie und bei der Bekämpfung der Schweinepest. Auch in Corona-Zeiten waren sich Woidke und sie teils uneins.