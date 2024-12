Demnach wurde Al-G. am Mittwochabend in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber festgenommen. Der Mann soll im Zuge einer mutmaßlichen Ausspähaktion Fotos vom Augsburger "Christkindlesmarkt" gemacht und Kontakte zum "Islamischen Staat" (IS) gehabt haben. In den Fokus der Behörden geriet er aufgrund von IS-verherrlichenden Einträgen in sozialen Medien. Ein Hinweis über die Internetaktivitäten des Verdächtigen kam offenbar von einem ausländischen Nachrichtendienst.