Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

In einem Weihnachtsvideo äußerte sich Grünen-Politikerin Paula Piechotta abfällig über Bundeskanzler Scholz. Bei X gibt es deutliche Reaktionen.

Die Grünen-Politikerin Paula Piechotta hat Bundeskanzler Olaf Scholz heftig beleidigt. In ihrem Weihnachtsvideo "Ostgrün – Schöne Bescherung" sagte Piechotta am 24. Dezember: "Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist."

Zuvor hatte Piechotta in dem Video erklärt, Deutschland sei europapolitisch komplett isoliert. "Macron lädt in Notre Dame Selenskyj und Trump ein. Scholz ist nicht mal vor Ort, das ist dramatisch." Sie glaube, dass Parteien eigentlich dafür da sind, "Menschen auf Herz und Nieren so lange zu prüfen, bis sie sich sicher sind, dass man dieser Person öffentliche Ämter anvertrauen kann."

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Die SPD habe Scholz vor Jahren auch nicht an die Parteispitze gewählt, ihn dann aber "aus Mangel an Alternativen" doch noch zum Kanzlerkandidaten gemacht. Doch gerade sehe ganz Deutschland "den echten Olaf Scholz, und da ist er einfach kein großer Staatsmann, es tut mir leid."

Piechotta ist Ärztin, lebt in Leipzig und sitzt seit 2021 für die Grünen im Bundestag. Außerdem ist sie Stadtratsmitglied.

"Eine unglaubliche Entgleisung"

Bei X löst der Clip von Piechotta besonders unter SPD-nahen Nutzern Empörung aus. "Das merkt man sich", schreibt beispielsweise Mattheus Berg. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann aus Thüringen schreibt: "Eine unglaubliche Entgleisung. Hier ist mindestens eine Entschuldigung erforderlich!"

Und SPD-Haushälter Torsten Schmidt bemerkt: "die grünen bekommen bei jedem kritischen artikel über habeck einen herzkasper, aber @PaulaPiechotta bezeichnet den bundeskanzler hier als arschloch. morgen schreien sie dann wieder hass und hetze und hauen hunderte anzeigen raus. unzumutbare doppelmoral."