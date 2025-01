Unions- und FDP-Politiker fielen in den vergangenen Tagen mit der Idee auf, für Empfänger von Bürgergeld solle eine Arbeitspflicht gelten. In Schwerin gibt es eine solche Regel bereits seit Kurzem: Wer eine vom Jobcenter zugesprochene Arbeit ablehnt, riskiert somit eine Leistungskürzung.

In Deutschland ist das bisher einmalig. In den Augen vieler t-online-Leser sollte die Maßnahme nicht nur in der mecklenburg-vorpommerischen Hauptstadt zur Anwendung kommen, sondern bundesweit in die Sozialgesetzbücher geschrieben werden. Zahlreiche andere halten von einer Arbeitspflicht hingegen nichts.