Jetzt schaltet sich Hillary Clinton in die Chat-Affäre ein

"Man muss auch schlau sein": Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton übt scharfe Kritik an der Trump-Regierung. (Quelle: IMAGO/Michael Brochstein)

Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton wirft der Trump-Regierung vor, durch mangelnde Intelligenz die nationale Sicherheit zu bedrohen. "In einer gefährlichen und komplexen Welt reicht es nicht, stark zu sein. Man muss auch schlau sein", schrieb sie in einem Gastbeitrag der "New York Times".