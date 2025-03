Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Überraschend sind ukrainische Truppen vergangene Woche in die russische Region Belgorod vorgedrungen. Die Ukrainer könnten mit der Operation gleich drei Ziele verfolgen.

Während die Welt in Hoffnung auf erfolgreiche Waffenstillstandsgespräche in Richtung Moskau und Washington blickt, gelingen Kiews Truppen auf dem Schlachtfeld Überraschungen. In der vergangenen Woche sind kleinere Einheiten der ukrainischen Streitkräfte erneut auf russischen Boden vorgedrungen. Nicht in Kursk, wo seit vergangenem August Gefechte stattfinden und die Ukrainer auf dem Rückzug sind, sondern etwas weiter südlich in Belgorod.

Die ukrainischen Angriffe begannen am selben Tag, als US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin in einem Telefonat eine Feuerpause ausloten wollte. Seitdem sind zehn Tage vergangen – und die Ukrainer befinden sich trotz anderslautender Meldung aus Russland noch immer auf russischem Boden. Weitgehend unbeachtet von großen Teilen der Weltöffentlichkeit stellen die ukrainischen Truppen Russlands Streitkräfte in Belgorod vor Probleme, mit denen diese offenbar nicht gerechnet hatten.

Das russische Verteidigungsministerium meldete am vorvergangenen Dienstag, dass fünf ukrainische Angriffe zurückgeschlagen worden seien. Etwa 200 Soldaten, fünf Panzer sowie fast 20 gepanzerte Fahrzeuge sollen beteiligt gewesen sein. Grenzdurchbrüche habe man verhindert, hieß es. Russische Militärblogger und Aufnahmen aus dem Gebiet Belgorod legen jedoch andere Tatsachen nahe. Was hat die Ukraine in Belgorod vor? Und können die Vorstöße für Russland zu einem größeren Problem werden?

Video | Selenskyj: "Putin wird bald sterben" Quelle: Glomex

Russland macht Ukrainern Vorwürfe

Das russische Ministerium warf der Ukraine vor, sie habe mit dem Vorstoß ein "negatives" Umfeld für das Telefonat zwischen Putin und Trump geschaffen und die "Friedensinitiative" der USA "diskreditieren" wollen. Es ist eine wenig stichhaltige Argumentation, da Russland selbst seit dem 18. März keine Anstalten gemacht hat, die eigenen Angriffe auf die Ukraine auch nur zu reduzieren. Laut ukrainischen Angaben griff Russlands Luftwaffe seitdem acht Energieanlagen in der Ukraine an. Der russische Beschuss verletzte allein am Donnerstag 21 Menschen in Charkiw und tötete zwei weitere in Cherson. Die Unterstützung einer "Friedensinitiative" sieht anders aus.

Die ukrainische Armee sowie die Regierung in Kiew hüllen sich derweil mit Blick auf die Militäroperation in Belgorod in Schweigen. Offenbar will man vorerst nicht zu viel Aufmerksamkeit auf die Angriffe lenken. Informationen aus der russischen Grenzregion gelangen daher vor allem über Militärblogger in die Welt. Selten lassen sich die Angaben verifizieren – und doch geben sie zumindest Hinweise auf die Situation vor Ort.

Krieg in der Ukraine: Putin schaltet Gang zurück

Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) schrieb am vergangenen Dienstag, dass ukrainische Vorstöße westlich der Ortschaft Demidowka sowie nordwestlich von Popowka verifiziert seien. In der Region soll auch ein Kommandoposten der Russen zerstört worden sein. Zudem ist von Gefechten rund um den Ort Prilesye die Rede. Die Ortschaften liegen allesamt im Nordwesten der Region Belgorod unweit der Grenze zur Oblast Kursk sowie nahe der Grenze zur Ukraine.

Loading... Embed

Ukrainer kämpfen in isoliertem Gebiet

Militärexperten schätzen den Umfang der Operation als gering ein. Die Militäroperation weckt auch ungleich weniger internationales Interesse als der ukrainische Vorstoß nach Kursk im vergangenen August. Wie viele ukrainische Soldaten und Militärfahrzeuge tatsächlich im Einsatz sind, ist jedoch unklar. Offenbar bekommen die Einheiten aber Unterstützung aus der Luft: Videos in sozialen Netzwerken zeigen Abwürfe von Präzisionsbomben durch ukrainische Kampfflugzeuge, die auf Brücken in der Region abzielten und diese wohl auch zerstörten. Ebenso sollen die Ukrainer Angriffe mit US-Mehrfachraketenwerfern des Typs Himars ausgeführt haben.