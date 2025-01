Landeswahlleiter prüfen FDP-Listen zu möglichen Verstößen gegen Wahlregeln. Der Vorwurf: Verstoß gegen den Grundsatz geheimer Wahlen in 14 Bundesländern.

Die Landeswahlleiter prüfen nach der Beschwerde eines Parteimitglieds die Landeslisten der FDP für die Bundestagswahl in 14 der 16 Bundesländer. Wie das Portal "Table.Briefings" am Dienstag unter Berufung auf die Beschwerde berichtete, gehe es dabei um den Vorwurf des Verstoßes gegen den Grundsatz geheimer Wahlen bei den Aufstellungsverfahren in den jeweiligen Landesverbänden. Ein Parteisprecher erklärte hingegen: "Alle Anforderungen wurden erfüllt."