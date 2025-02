Markus Söder sorgte erneut für Aufsehen mit einem ungewöhnlichen Vergleich: In einem Auftritt verglich er die Grenzpolizei mit der "Nachtwache" aus "Game of Thrones" gleich.

CSU-Chef Markus Söder hat die Grenzpolizei mit der "Nachtwache" aus der Fantasy-Fernsehserie "Game of Thrones" verglichen. "Im Grunde genommen ist die Grenzpolizei die Nachtwache und schützt uns vor bösen Wanderern von woanders her", sagte Bayerns Ministerpräsident in Oberaudorf an der deutsch-österreichischen Grenze. Söder bekräftigte dort seine Forderung nach einem schärferen Asylrecht, Zurückweisungen an den Grenzen, mehr Kompetenzen für die Polizei und einem deutlichen Stellenzuwachs bei der Bundespolizei.