Ex-Politiker will mehr Geld – Niederlage vor Gericht

Heribert Hirte: Er war vier Jahre lang Vize im Rechtsausschuss. (Quelle: M. Popow via www.imago-images.de/imago)

Es gebe einen eindeutigen Gesetzeswortlaut, wonach nur Vorsitzende eines Ausschusses Anspruch auf eine Amtszulage hätten, begründete der Richter das Urteil. Für Stellvertreter treffe das nicht zu – auch wenn die Vertretung länger andauere. Ansonsten könne eine erhebliche Unsicherheit entstehen – wenn eine Zulage nicht mehr an das Amt, sondern an die Aufgaben an sich anknüpfe. Dadurch könne es zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen, teilte das Gericht mit. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.