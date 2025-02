Habeck setzt sich zu Beginn mit den Leuten an ihre Küchentische, um sie für seine Kanäle anschließend in die Kamera sagen zu lassen, wie ernst sie sich genommen fühlten und wie wenig sie das von einem Politiker erwartet hätten. In seiner Bewerbungsrede auf dem Parteitag erzählt er vom Schwimmen mit seinem Sohn und wie der ihn angeblich überzeugt habe, es zu versuchen mit der Kandidatur. Habeck ganz heimelig.

Und zumindest die Neugier scheint anfangs zurückzukehren. Die Umfragewerte steigen von 11 auf 14 Prozent, die Mitgliederzahlen wachsen auf neue Rekordhöhen. Als der Wahlkampf im Januar so richtig beginnt, sind die Hallen voll, viel voller als erwartet. So wird es bleiben. Aber außerhalb der Hallen bleiben die grünen Probleme. Genau wie der Gestern-Robert.

Improvisiert – und verplappert

An einem Sonntag Mitte Januar spricht Robert Habeck in eine Kamera der ARD . Er wird gefragt, ob die Grünen die private Krankenversicherung abschaffen wollen, weil sie ja für eine Bürgerversicherung seien. Dann hat er offenbar einen folgenreichen Einfall.

Habeck antwortet nicht allgemein, also zum Beispiel: Ja, ja, ganz genau, wir wollen mittelfristig eine Bürgerversicherung, in die dann alle einzahlen, wodurch mehr Geld in die Kassen kommt, um so den Anstieg der Beiträge zu stoppen. Nein, Habeck greift nur einen kleinen Teil aus dem Konzept Bürgerversicherung heraus: Er will Sozialabgaben auch auf Kapitalerträge erheben. Und tut dann so, als sei das ohne größere Reform machbar.