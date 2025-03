Rund fünf Wochen nach der Abschiebung von sieben Flüchtlingen in einem Airbus nach Bulgarien liegen jetzt die Kosten auf dem Tisch. Allerdings nur die für das gemietete Flugzeug selbst.

Dem Land Nordrhein-Westfalen sind für einen zur Abschiebung von sieben Flüchtlingen gecharterten Airbus 63.000 Euro in Rechnung gestellt worden. Das teilte das Flüchtlingsministerium mit. Die "Rheinische Post" und der "Kölner Stadt-Anzeiger" hatten zuvor berichtet. Die vier syrischen und drei afghanischen Männer im Alter zwischen Anfang und Ende zwanzig wurden am 11. Februar nach Sofia in Bulgarien geflogen.