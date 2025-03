In Halle an der Saale helfen Einheiten des Zivilschutzes bei der Brandbekämpfung (Symbolbild): Die Bundesregierung will die Mittel des Zivilschutzes deutlich aufstocken. (Quelle: IMAGO/dts Nachrichtenagentur)

Die Bundesregierung rechnet mit Kosten in Milliardenhöhe für den Ausbau des Zivilschutzes. In einem internen Papier des Bundesinnenministeriums, das von Nancy Faeser (SPD) geführt wird, ist von mehr als 30 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren die Rede. Die Bevölkerung müsse besser geschützt werden – für einen "inzwischen wahrscheinlicher gewordenen Kriegsfall", heißt es in dem Dokument. Zuerst berichtete der "Spiegel" darüber.