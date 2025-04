Von Notz: Auch geschäftsführende Ministerin sollte handeln

Sommer hatte sich in einer Rede bei der Konrad-Adenauer-Stiftung am Montag für die Aufnahme von Menschen in Deutschland "in beachtlicher Höhe" nach humanitären Kriterien ausgesprochen – als Alternative zu individuellen Asylverfahren. Er hatte betont, dass dies seine "persönliche Einschätzung" sei und er nicht als Bamf-Präsident spreche. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei (CDU), begrüßte die Äußerungen Sommers als "wichtigen Beitrag in der Asyldebatte".