Am Freitag gerieten Steinbach und die Stiftung in Erklärungsnot. Das Rechercheportal "Correctiv" berichtete über ein Treffen führender Rechtsaußen im Mai in Steinbachs Privathaus in Frankfurt am Main. Unter anderem der stramm rechte Zahnarzt Gernot Mörig. Er ist Hintermann des sogenannten Potsdamer Treffens im Jahr 2023, einem Stelldichein führender Rechtsextremer.