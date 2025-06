Bayerns Innenminister Joachim Herrmann begründet den Einsatz von Palantir so: Es gehe darum, "dass wir in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei einem drohenden Terroranschlag, ganz unterschiedliche Dateien miteinander vernetzen".

Das Programm

In Deutschland nutzen Bayern und Hessen Palantir auf Lizenzbasis. In Hessen heißt das Programm "Hessendata" und wird rund 15.000 Mal im Jahr verwendet. In Bayern läuft seit September 2024 die Version "Vera". Zum Einsatz kam sie unter anderem nach dem Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München im September 2024.