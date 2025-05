Wegen Volksverhetzung muss die Rechtsextremistin Marla-Svenja Liebich ins Gefängnis. Unklar ist, ob die Transperson in ein Frauengefängnis kommt.

Liebich war im Juli 2023 noch als Sven Liebich vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Sie selbst sowie die Staatsanwaltschaft waren dagegen in Berufung gegangen und damit vor dem Landgericht Halle gescheitert. Liebich legte Revision ein, mit der sich nun das Oberlandesgericht befasste. Im Dezember hatte Liebich ihren Namen ändern lassen und gilt nun offiziell eine Frau , tritt dabei optisch unverändert auf.

Unklar, in welches Gefängnis Liebich kommt

Offen ist noch, in welchem Gefängnis Liebich die Haftstrafe absitzen wird. Ein Sprecher der zuständigen Vollstreckungsbehörde, der Staatsanwaltschaft Halle, sagte, man müsse zunächst das schriftliche Urteil abwarten. Dann werde die Verurteilte in den sächsischen Strafvollzug geladen, weil sie ihren Wohnsitz in Sachsen habe. Die sächsischen Behörden entschieden dann, welches Gefängnis gewählt werde. Dabei sei der Personenstandeintrag nicht das einzige Kriterium.