Deshalb sind am Rhein Panzer zu sehen

Aus Amphibienfahrzeugen gebildete Fähren transportiert Fahrzeuge im Rahmen der Übung Grand 25 Crossing über den Rhein: Die Übung dauert 14 Tage an. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)

Mit einem großen Aufgebot hat die Bundeswehr am Samstag eine Militärübung am Rhein gestartet. Unterstützung gab es auch aus dem Ausland.

In einer XL-Militärübung am Niederrhein haben Soldatinnen und Soldaten aus vier Ländern mit schweren Fahrzeugen eine Überquerung des Rheins in Angriff genommen. Der Auftrag für das deutsch-britische Pionierbrückenbataillon 130 lautete, mit eigenen Systemen Fähren zu bauen, um eine Querung des breiten Gewässers sicherzustellen.