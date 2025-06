BSW-Chefin Sahra Wagenknecht strebt keine weiteren Regierungsbeteiligungen an. Die Koalitionen gingen am Wählerwillen vorbei.

Sahra Wagenknecht ist gegen weitere Regierungsbeteiligungen ihrer Partei BSW in den Bundesländern. "Wir stehen nicht als Teil einer profillosen Allparteienkoalition zur Verfügung, deren einziger gemeinsamer Nenner ist, gegen die AfD zu sein", sagte die Gründerin des Bündnisses Sahra Wagenknecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Samstagsausgaben) mit Blick auf anstehende Landtagswahlen. In Thüringen und Brandenburg hätten die Regierungsbeteiligungen der "Gesamtpartei geschadet".

"Wir haben im vergangenen Jahr Fehler gemacht, vor allem in Thüringen", führte Wagenknecht aus. Das BSW habe sich "teilweise von den anderen Parteien über den Tisch ziehen lassen". Nun sei die Partei "eingebunden in das Korsett einer Koalition mit den alten Parteien" und könne nicht liefern. Viele Wähler hätten sich "etwas anderes erhofft", sagte Wagenknecht unter Verweis auf aktuelle Umfragen in Thüringen und Brandenburg.