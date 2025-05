Einsamkeit kann einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge das Vertrauen jüngerer Menschen in Politik und Demokratie untergraben. Jüngere, die sich selbst als einsam empfinden, fühlen sich in ihren Interessen und Ansichten stärker übergangen, wie die Stiftung am Montag in Gütersloh unter Verweis auf die Ergebnisse einer Befragung von 16- bis 30-Jährigen in Deutschland berichtete. Demnach fühlen sich etwa zehn Prozent von ihnen stark einsam.