Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat angekündigt, verstärkt Schwarzarbeit und Steuerbetrug in Deutschland zu bekämpfen. "Ich möchte meine Zollbeamten losschicken, es gibt genug zum Hingucken", sagte der SPD-Bundesparteichef bei einer Veranstaltung in Lüneburg. Dabei nutzte er auch die Gelegenheit, um gegen Christian Lindner (FDP) auszuteilen, der in der Ampelregierung bis Ende 2024 Finanzminister war. "Ich habe den Eindruck, dass mein Vor-Vorgänger Christian Lindner nicht ganz so ambitioniert war." Es gehe um Einnahmen von Milliarden Euro, die dem Staat verloren gingen.