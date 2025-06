"Vielleicht ist sie in einer bestimmten Form noch mein Schutzengel"

Söder erinnert sich an Mutter

Seine Mutter sei Dialysepatientin gewesen, so Söder. Ihr Gesundheitszustand habe sich zuvor über Monate verschlechtert. "Stück für Stück ging es wie eine Treppe nach unten." Obwohl er ihr angeboten habe, eine seiner Nieren zu spenden, habe sie das abgelehnt – "nicht von einem der Kinder", wie der CSU-Politiker erklärt.

"Kleine Wahlkampfzentrale"

Der Moment ihres Todes hat sich offenbar tief in sein Gedächtnis eingebrannt. "Dann kommen Sie rein und es ist klinisch gereinigt, desinfiziert, alles. Und dann stand da ihre kleine Reisetasche, die Plakate eingerollt, und obendrauf lag dieses Blümchenkissen", beschreibt er die Szene. "Man hat ein ganzes Leben einfach verpackt in einer Reisetasche und in einem Kissen."