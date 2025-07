Tier greift Schwimmerin am Ballermann an

Am Ende der Fahnenstange Bützow: Ein Ort, ein Bahnhof und Streit um AfD-Flaggen

Von t-online Aktualisiert am 22.07.2025 - 19:38 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Bahnhof von Bützow in Mecklenburg-Vorpommern (Ar. Der Besitzer will ihn an die AfD verkaufen. (Quelle: Jan-Herm Janßen, CC BY-SA 4.0)

Auf dem Dach des Bahnhofs Bützow in MVP wehen AfD-Flaggen. Bahn und Gemeinde sind machtlos.

Bützow liegt gleich an der Bahnstrecke zwischen Rostock und Schwerin. Der Ort in Mecklenburg-Vorpommern hat einen Schlossplatz, eine Wassermühle und einen neogotischen Bahnhof. Von dessen Dach wehen weithin sichtbar Fahnen mit dem Logo der AfD.

Der Bahnhofsbesitzer kam nach der Wende aus Ostfriesland und übernahm neben der örtlichen Landwirtschaftlichen Produktions-Genossenschaft (LPG) auch den Bahnhof. Er mochte die Holzschnitzereien an der Decke, gestand er dem "Spiegel". Beim G7-Gipfel 2008 in Heiligendamm durften linke Gegendemonstranten auf seinem Feld übernachten. Barack Obama fand er so gut, dass er zu seiner Amtseinführung nach Washington flog. Jetzt ist der Bahnhofseigner für die AfD. 45 Prozent erzielte die Partei in Bützow bei der Bundestagswahl im Februar.

Gegen die Flaggen auf dem Bahnhofsdach wollen der Ort und die Bahn nicht vorgehen. Er sei machtlos, sagte Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) dem Magazin "Spiegel". So antwortete auch die Deutsche Bahn. In Mecklenburg-Vorpommern hat die Bahn mehr als hundert alte Bahnhöfe verkauft. So wie in Bützow.

Im kommenden Jahr sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Die AfD hat Großes vor. In Umfragen ist die AfD stärkste Kraft im Land.

AfD träumt von neuer Landeszentrale

Längst ist der Bahnhof in Bützow in sozialen Medien zum Streitfall geworden. Auch die Russland-Flagge wehte schon mal vom Dach. Auf TikTok wirbt die AfD mit der Flaggenparade auf dem Dach.

Der Besitzer würde seinen Bahnhof in Bützow inzwischen gerne verkaufen. Er will als Rentner auf Reisen gehen. Seine Idee: Die AfD könnte das Haus übernehmen. Als neue Parteizentrale in Mecklenburg-Vorpommern.