Pro

Ja, Bayerns Extrawurst muss weg

Typisch Bayern: immer Sonderweg, immer Extrawurst. Dass der Freistaat (ebenso Baden-Württemberg) sich an seine späten Sommerferien klammert, wirkt wie aus der Zeit gefallen. Während der Rest der Republik über flexible, gerechtere Regelungen diskutiert, mauert Bayern – wie so oft.

Früher hieß es, die Bayern müssten aus Rücksicht auf die Erntezeit als Letzte in die Ferien starten. Die Kinder seien als Erntehelfer eingeplant. Das klingt zwar romantisch, ist aber vor allem eines: aus der Zeit gefallen. Auf die wenigsten Kinder dürfte das noch zutreffen. Und auch in Norddeutschland haben Bauern Kinder. Wohlweislich führt Bayerns Ministerpräsident dieses Argument in der aktuellen Debatte daher auch nicht mehr an. Stattdessen heißt es von Markus Söder: Die späten Ferien seien nun mal im "Biorhythmus der Bayern drin". Der bayerische Landeschef versucht also nicht einmal mehr zu vertuschen, dass er als Bayer glaubt, was Besonderes zu sein. Mit anderen Worten: Statt Gemeinsamkeit zählt hier Egoismus im weiß-blauen Gewand. Ein Anachronismus, der Deutschland bremst.

Die wahren Gründe für die Extrawurst sind andere: Wenn sich Ferien in NRW, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin überschneiden, steigen die Preise deutlich, die Autobahnen und Züge sind voll. Wer regelmäßig erst im August Ferien bekommt, profitiert vom Exklusivrecht auf späte Sommerferien, kann in ruhigeren Wochen reisen und rutscht im September in vielen Urlaubsländern in die deutlich günstigere Nebensaison. Aber viele Familien in ganz Deutschland kämpfen mit den Kosten für Urlaube und würden sich ebenfalls wünschen, mal ans Ende der Feriensaison zu kommen. Dem Söder Markus ist das offenbar wurscht.

Außerdem: Die Hitzeperioden beginnen früher – auch in Bayern. Deshalb hätten rotierende Ferienzeiten auch dort Vorteile: Denn im Juli und Anfang August sind die (oftmals) nicht klimatisierten Klassenräume schon deutlich aufgeheizt. Würden die Bayern auch mal an den Anfang der Ferienzeit rutschen, würden auch bayerische Schüler davon profitieren. Das wissen auch viele Bayern.

Sicher: Das katholische Bayern hat – anders als andere Länder – sehr ausgedehnte Pfingstferien. Natürlich wäre es Unsinn, nach zwei Wochen im Juni Anfang Juli in die Sommerferien zu starten. Doch auch daran kann man ja etwas ändern, die Pfingstferien sind nicht festgeschrieben. Warum nicht die Osterferien ausdehnen? Oder die Weihnachtsferien?

Zumal es gar nicht darum geht, kurzfristig an den Ferien herumzudoktern: Ende des Jahres verhandeln die Länder über die Sommerferientermine ab dem Schuljahr 2030/31. Das heißt: Die Bayern hätten fünf Jahre lang Zeit für eine Umstellung: Den Bajuwaren ist das wohl zuzumuten – Markus Söder hoffentlich ebenfalls.

Der nostalgische Sonderweg muss weg. Er ist längst nicht mehr zu vermitteln.