Abgelehnte Asylbewerber

Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul erwartet

19.05.2019, 15:13 Uhr | dpa

Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten – denn in dem Land kämpfen weiterhin die Taliban und der "Islamische Staat" um die Macht. Trotzdem soll bald ein Abschiebeflug aus Deutschland in Kabul eintreffen.

Ein weiterer Abschiebeflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern steht nach Angaben dortiger Behörden bevor. Die Gruppe solle am Mittwoch in Kabul eintreffen, kündigte ein Mitarbeiter der afghanischen Migrationsbehörde an. Seit der ersten Abschiebung im Dezember 2016 sind insgesamt 565 Männer in 23 Flügen von der deutschen Regierung zurück nach Afghanistan geschickt worden.

Die Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten. Der Krieg gegen die radikalislamischen Taliban und die Terrormiliz "Islamischer Staat" geht weiter, jeden Tag werden Menschen getötet oder verletzt.





Zudem hat die Internationale Organisation für Migration nach eigenen Angaben Ende April aufgehört, abgeschobenen Migranten aus Europa Übergangs-Unterkünfte anzubieten. Stattdessen zahlt die Organisation den Rückkehrern nun einen Betrag von 167 US-Dollar (150 Euro) bei der Ankunft und vermittelt nützliche Informationen, etwa über Hotels.