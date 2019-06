Reaktion auf Groko-Krise

Linkspartei verschiebt Neuwahl der Fraktionsspitze

03.06.2019, 12:49 Uhr | dpa-AFX

Dietmar Bartsch will die Linken noch bis zum Herbst zusammen mit Sahra Wagenknecht führen. Erst dann soll eine neue Fraktionsspitze gewählt werden. Grund dafür ist offenbar die Groko-Krise.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat sich dafür ausgesprochen, die Fraktionsführung im Bundestag erst nach den Landtagswahlen im Herbst neu zu wählen. Bis dann will er zusammen mit Sahra Wagenknecht die Doppelspitze bilden. Bartsch begründete seinen Vorschlag am Montag im ZDF-"Morgenmagazin" mit der Krise der großen Koalition. "Angesichts dieser Lage, kann man nicht ernsthaft jetzt in der Linken chaotische Verhältnisse produzieren", sagte er.







Wagenknecht hatte im März angekündigt, sich aus der Fraktionsspitze zurückziehen zu wollen. Es war erwogen worden, die für Herbst geplante Neuwahl auf Juni vorzuziehen. Am 1. September finden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg statt, am 27. Oktober wählt Thüringen.