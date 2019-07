50 Demonstranten, drei Verfahren

Besuch in Dresden – Pegida-Anhänger bepöbeln Merkel

16.07.2019, 09:15 Uhr | dpa

Pegida-Gründer Lutz Bachmann (M.) am Montag in Dresden: Wenige Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen besuchte die Kanzlerin ein Frauennetzwerktreffen. (Quelle: Sebastian Kahnert/dpa)