TRT Deutsch gestartet

Türkisches Staatsfernsehen expandiert nach Deutschland

13.01.2020, 21:05 Uhr | jmt, t-online.de

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen der Türkei startet sein Deutschland-Programm. Kritiker sehen in dem staatlichen Sender einen Propagandakanal des türkischen Präsidenten Erdogan.

Der staatliche türkische Sender TRT hat eine deutschsprachige Nachrichten-Plattform online gestellt. Der Sender wolle sich in der deutschen Medienlandschaft als "anspruchsvolle und vertrauenswürdige Informationsquelle etablieren", hieß es in einer Mitteilung. "Wir durchleuchten aktuelle Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven und legen alternative Themen auf den Tisch, die in den Mainstream-Medien kaum Beachtung finden." Redaktionssitz der neuen Plattform sei Berlin.

Kritiker werfen dem Sender TRT vor, einseitig zugunsten der türkischen AKP-Regierung und des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu berichten. Der Auslandssender TRT World sei als Propaganda-Kanal mit dem russischen "Russia Today" zu vergleichen. Auch Serien und Talkshows glorifizieren demnach Nationalismus und die derzeitige politische Führung der Türkei. Der Sender TRT Deutsch hingegen gibt an: "Wir setzen uns für eine plurale, freiheitlich-demokratische Gesellschaft ein."

Die Planungen für die Expansion nach Deutschland hatte der Sender TRT bereits im Oktober bekannt gegeben. Programmdirektor Serdar Karagöz hatte dazu wenig später auf Twitter angekündigt, TRT Deutsch werde "bald die sozialen Probleme und Missstände in Deutschland und Europa unter die Lupe nehmen". Die Berichte sollen sowohl über die Webseite als auch pber soziale Medien verbreitet werden.