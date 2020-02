Aktuelle Leserdebatte

Sind Sie für Mindestpreise bei Lebensmitteln?

Lebensmittel-Gipfel: In Berlin haben Angela Merkel und Julia Klöckner mit Vertretern der Lebensmittelindustrie gesprochen. (Quelle: Mike Schmidt/imago images)

Billig oder fair? Diese Frage stellt sich im Preiskampf der Lebensmittelbranche. Bauern fordern mehr Geld. Supermärkte locken mit Angeboten. Wie positionieren Sie sich? Diskutieren Sie mit.

Angela Merkel hat sich am Montag im Kanzleramt mit Vertretern der Lebensmittelindustrie getroffen. Das Thema: Wie lassen sich für Lebensmittel angemessene Preise erzielen? Einen staatlich festgesetzten Mindestpreis lehnte sie ab. Stattdessen setzt die Bundeskanzlerin auf faire Beziehungen zwischen Handelsketten und Landwirten. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will unfaire Praktiken im Lebensmittelhandel schnell unterbinden und die diesbezügliche EU-Richtlinie umsetzen.

Im Streit um die Lebensmittelpreise prallen zwei Seiten aufeinander: Große Supermarktketten und Discounter drücken die Preise und locken die Verbraucher mit Sonderangeboten. Möglichst billig soll es sein. Doch das widerspricht der Forderung der Landwirte: Sie verlangen mehr Geld für ihre Arbeit. Seit Monaten gehen die Bauern dafür auf die Straße.



Diskutieren Sie mit! Wie stehen Sie zu Mindestpreisen bei Lebensmitteln? Sollten sich die Preise stärker an den Verbrauchern oder an den Erzeugern orientieren? Was glauben Sie, könnte zu einer Lösung des Konfliktes beitragen? Schreiben Sie uns Ihre Argumente im Kommentarbereich.



